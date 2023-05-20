Психотерапевт рассказал, сколько должен длиться отпуск

Врач-психотерапевт Михаил Кумов рассказал, сколько должен длиться идеальный отпуск. Об этом сообщает "Газета.ру".
Эксперт рассказал, что для восстановления организма нужно от 21 до 28 дней отпуска. Он отметил, что такая длительность обусловлена тем, что человек может не успеть переключиться с работы на отдых, а потом вновь вернуться к рабочим задачам.
Он также посоветовал заранее планировать отдых, чтобы избежать стресса с бронированием билета и отеля. Тем, кто занимается физическим трудом, нужно высыпаться и отдыхать. Тем людям, которые сидят в офисе и работают за компьютером, необходим активный отдых.
Психотерапевт Посоветовал полностью отключиться от работы, не брать дополнительные проекты и не ставить для себя выполнение определенных задач в отпуске.
Ранее сообщалось, что россияне рассказали о предпочтениях в проведении отпуска.