Психотерапевт рассказал, сколько должен длиться отпуск

Врач-психотерапевт Михаил Кумов рассказал, сколько должен длиться идеальный отпуск. Об этом сообщает "Газета.ру".

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Эксперт рассказал, что для восстановления организма нужно от 21 до 28 дней отпуска. Он отметил, что такая длительность обусловлена тем, что человек может не успеть переключиться с работы на отдых, а потом вновь вернуться к рабочим задачам.

Он также посоветовал заранее планировать отдых, чтобы избежать стресса с бронированием билета и отеля. Тем, кто занимается физическим трудом, нужно высыпаться и отдыхать. Тем людям, которые сидят в офисе и работают за компьютером, необходим активный отдых.

Психотерапевт Посоветовал полностью отключиться от работы, не брать дополнительные проекты и не ставить для себя выполнение определенных задач в отпуске.