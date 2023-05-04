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Турагент рассказала, где отдохнуть вместо подорожавшей Турции

Турагент Августина Зарипова в беседе с "Мослентой" назвала альтернативы подорожавшему отдыху в Турции.

Эксперт рекомендовала присмотреться к Египту и Кипру. Первое направление особенно понравится отдыхающим с детьми.

Что касается Кипра, туда россияне могут добраться с пересадкой в Кувейте. Дорога займет около 11 часов, что вряд ли подойдет для семей с детьми. Однако этот вариант могут рассмотреть молодые люди.

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В заключение специалист также рекомендовала присмотреться к отечественным курортам. В частности, Зарипова выделила Краснодарский край.

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