Турагент рассказала, где отдохнуть вместо подорожавшей Турции
Турагент Августина Зарипова в беседе с "Мослентой" назвала альтернативы подорожавшему отдыху в Турции.
Эксперт рекомендовала присмотреться к Египту и Кипру. Первое направление особенно понравится отдыхающим с детьми.
Что касается Кипра, туда россияне могут добраться с пересадкой в Кувейте. Дорога займет около 11 часов, что вряд ли подойдет для семей с детьми. Однако этот вариант могут рассмотреть молодые люди.
В заключение специалист также рекомендовала присмотреться к отечественным курортам. В частности, Зарипова выделила Краснодарский край.
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