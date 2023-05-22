Женщина положила грязные ноги на столик в самолете и возмутила пассажиров

Женщина откинула столик для еды и положила на него грязные босые ноги. Фотографию сделал пассажир летевший рядом, а потом поделился ей в соцсетях. Самолет летел из Сиэтла в Ориндж.

Попутчик наглой женщины высказался в комментариях и назвал ее поступок абсурдным, однако во время полета он не сделал ей замечание. Это он объяснил тем, что стюардессы также не обращали внимания, и решил не вмешиваться.