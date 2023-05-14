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Путешественник дал совет, как бороться с откидыванием кресла в самолете

Турист и блогер рассказал о лайфхаке, который использует в том случае, если спереди слишком сильно откидывают спинку кресла. Об этом он рассказал в своем TikTok.

Турист дал совет, как бороться с откидыванием кресла
© Unsplash

Сам блогер отметил, что его совет "неэтичный", но помогает при перелетах. По его словам, если пассажир спереди слишком сильно откидывает спину кресла, то он включает кондиционер и направляет ему на голову.

Стюардесса назвала раздражающие экипаж привычки пассажиров

Некоторые подписчики поблагодарили туриста за лайфхак, так как им раньше приходилось пинать других людей по спинке кресла. Однако другие отметили, что откидывать сиденья не запрещено, поэтому если пассажиру сзади не нравится такой способ путешествовать, ему лучше пересесть в бизнес-класс.

Ранее сообщалось, что бортпроводник назвал самые грязные места в самолете.

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