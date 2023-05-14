Турист дал совет, как бороться с откидыванием кресла

Турист и блогер рассказал о лайфхаке, который использует в том случае, если спереди слишком сильно откидывают спинку кресла. Об этом он рассказал в своем TikTok.

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Сам блогер отметил, что его совет "неэтичный", но помогает при перелетах. По его словам, если пассажир спереди слишком сильно откидывает спину кресла, то он включает кондиционер и направляет ему на голову.

Некоторые подписчики поблагодарили туриста за лайфхак, так как им раньше приходилось пинать других людей по спинке кресла. Однако другие отметили, что откидывать сиденья не запрещено, поэтому если пассажиру сзади не нравится такой способ путешествовать, ему лучше пересесть в бизнес-класс.