Стюардесса назвала раздражающие экипаж привычки пассажиров

Некоторые действия пассажиров на борту самолета вызывают раздражение у членов экипажа. Эту тему осветила Кэролайн Кнейц, бывшая бортпроводница международной авиакомпании. Согласно ее словам, наибольшее негативное впечатление на стюардесс производят запросы от пассажиров, направленные на период взлета и посадки воздушного судна.

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Кнейц указала, что перемещение по салону в эти моменты — это нарушение правил безопасности. Это может причинить травмы как пассажирам, так и бортпроводникам. Она также пояснила, что уборкой салона перед началом рейса занимаются другие сотрудники, это не входит в обязанности членов экипажа, пишет Mirror.

Обсуждение уборки стало особенно актуальным после того, как в сети появилось сообщение о том, что стюардесса отказалась убирать на полу разлитый попкорн, который пролил маленький пассажир, и матери пришлось наводить порядок самой. Интернет-пользователи поддержали бортпроводницу и считают, что родители несут ответственность за своих детей.

Кнейц также объяснила, что членам экипажа бывает трудно справиться с капризными детьми, особенно если родители не уделяют им должного внимания. После употребления сладкой еды или кофе дети становятся особенно активными и беспокойными. Это приводит к дополнительным трудностям в работе стюардесс.