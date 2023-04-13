Турист оказался единственным пассажиром лоукостера

Путешественник купил билет на рейс лоукостера из Белфаста в Фару и оказался единственным пассажиром. Мужчина назвал свой полет нереалистичным. Об этом сообщает The Star.

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Когда 65-летний Пол Уилкинсон проследовал на посадку, стюардессы заявили, что он VIP-персона. Несмотря на то, что мужчина купил дешевый билет, он стал единственным пассажиром на борту воздушного судна. На протяжении всего полета бортпроводники называли Уилкинсона королем и выполняли все его просьбы.

Мужчина признался, что это путешествие напоминало полет в частном самолете. Он смог прогуляться по самолету, выбрать понравившееся место и пообщаться с пилотом перед взлетом.