$82.09-0.0989.76+0.03

Турист купил дешевый билет на самолет и оказался единственным пассажиром

Путешественник купил билет на рейс лоукостера из Белфаста в Фару и оказался единственным пассажиром. Мужчина назвал свой полет нереалистичным. Об этом сообщает The Star.

Турист оказался единственным пассажиром лоукостера
© Unsplash.com

Когда 65-летний Пол Уилкинсон проследовал на посадку, стюардессы заявили, что он VIP-персона. Несмотря на то, что мужчина купил дешевый билет, он стал единственным пассажиром на борту воздушного судна. На протяжении всего полета бортпроводники называли Уилкинсона королем и выполняли все его просьбы.

Пассажир открыл дверь самолета за секунду до взлета

Мужчина признался, что это путешествие напоминало полет в частном самолете. Он смог прогуляться по самолету, выбрать понравившееся место и пообщаться с пилотом перед взлетом.

Ранее "Рамблер" сообщал о том, что пассажирка заняла целый ряд в самолете.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий