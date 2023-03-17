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1 час назад

Пассажирка заняла целый ряд в самолете и получила поддержку подписчиков

Мира Маркина

Блогер, которая летела в самолете из Монтаны, не пустила попутчицу на пустой ряд сидений. Она выложила в TikTok видео, где видно, что она сидит на ряду одна, и получила одобрение комментаторов. Об этом пишет Daily Mail.

Пассажирка заняла целый ряд в самолете и получила поддержку
Фото: PxherePxhere

В аккаунте девушки появилось видео, в котором она лежит на трех креслах самолета. В подписи к посту она заявила, что "никому ничего не должна" и сделает 15 часов полета комфортными для себя. Блогер не разрешила попутчице занять место рядом с ней, потому что изначально ряд сидений был пустым.

Пользователи соцсети, которые оставляли комментарии, оказались солидарны с автором видео. По их словам, важно на первое место ставить собственный комфорт. Комментаторы также отметили, что за место, которое хочешь занять, необходимо платить.

Как заставить замолчать надоедливых попутчиков: лайфхак опытной путешественницы

Ранее девушка поругалась с попутчиком, чтобы он не сел рядом.

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