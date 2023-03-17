Пассажирка заняла целый ряд в самолете и получила поддержку

Блогер, которая летела в самолете из Монтаны, не пустила попутчицу на пустой ряд сидений. Она выложила в TikTok видео, где видно, что она сидит на ряду одна, и получила одобрение комментаторов. Об этом пишет Daily Mail.

Фото: Pxhere Pxhere

В аккаунте девушки появилось видео, в котором она лежит на трех креслах самолета. В подписи к посту она заявила, что "никому ничего не должна" и сделает 15 часов полета комфортными для себя. Блогер не разрешила попутчице занять место рядом с ней, потому что изначально ряд сидений был пустым.