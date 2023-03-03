Девушка поругалась с попутчиком в самолете, чтобы он не сел рядом

Пассажирка соврала, что путешествует с мужем, и не разрешила попутчику сесть рядом. Об этом она рассказала на форуме Reddit.

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Автор публикации написала, что бортпроводники попросили пассажиров занять такие места в полупустом самолете, чтобы он оказался заполненным равномерно. К ней подошел мужчина и заявил, что будет сидеть рядом, несмотря на наличие большого количество свободных рядов.

Девушка соврала, что кресло рядом с ней принадлежит ее мужу, но попутчик не захотел покидать ряд: он выбрал третье место в нем. Когда девушка предложила пересесть, мужчина отказался.

"Я встала и подошла к проходу, а он спросил, где мой муж. Я проигнорировала вопрос. Он снова спросил, предложив задержать самолет для "моего мужа", — написала пользовательница Reddit.

Мужчина начал обвинять девушку во лжи, и она громко предложила ему "заткнуться". Конфликт пресекли стюардессы, попросив пересесть обоих пассажиров.

Автор публикации посчитала свое поведение допустимым, назвала его "ложью во спасение". Комментаторы на форуме поддержали ее в этом.