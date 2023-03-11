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41 минуту назад

Как заставить замолчать надоедливых попутчиков: лайфхак опытной путешественницы

Мира Маркина

Американка Сэм Дин живет в Нью-Йорке и часто путешествует самолетом. Сталкиваясь с самыми разными попутчиками, опытная туристка придумала лайфхак, как обеспечить себе тишину в поездке. И нет, наушники здесь ни при чем. О ее методе читайте в материале «Рамблера».

Как заставить замолчать надоедливых попутчиков: лайфхак
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сэм нашла «оружие», которое срабатывает в большинстве случаев. Когда по соседству с ней оказывается шумная или назойливая компания, девушка говорит, что едет на похороны. По словам путешественницы, это срабатывает не только с попутчиками, но и с соседями, например, в отеле или комнате хостела.

«Им сразу становится не по себе. Они мгновенно успокоятся», – объяснила путешественница.

Ролик с ее советом, опубликованный на платформе TikTok, стал по-настоящему вирусным. Он набрал более 19 миллионов просмотров.

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В комментариях люди рассказали о своих способах отвязаться от неприятных попутчиков.

«Я просто делаю вид, что звоню и говорю: «Извините, человек рядом со мной очень шумит, я вас не слышу», – поделился один пользователь в комментариях.

Еще один совет – переплюнуть назойливого пассажира или соседа, например, внезапно вклинившись в разговор и задавая кучу уточняющих вопросов.

А вы воспользовались бы советом блогерши?

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