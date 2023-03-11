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3 часа назад

Правда о жизни на Бали, которую скрывают блогеры: видео

Стелла Шмель

Как и везде, жизнь на Бали имеет свои плюсы и минусы. Некоторые блогеры могут скрывать некоторые аспекты жизни на острове, чтобы создать идеализированное представление об этом месте.

Остров перестал быть тихой деревушкой из-за большой загруженности туристами. Популярность этого направления повлекла за собой проблемы с транспортом, загрязнением окружающей среды и переполненность некоторых районов.

Кроме того, жизнь на Бали может быть довольно дорогой, например, блогер @Yanalisovenko рассказала, что привычные нам продукты питания на острове стоят значительно выше среднего по России.

Пляжи с черном песком на Бали

Подробнее о том, сколько на самом деле стоит жизнь на Бали, смотрите в видео.

Ранее мы писали о том, как выбрать курорт для отдыха в Турции.

Заграница,Видео,
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