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2 часа назад

Пляжи с черном песком на Бали: видео

Стелла Шмель

Пляжи с черным песком – это одно из самых удивительных и красивых явлений природы. Их можно найти в разных уголках планеты, например, на Гавайях, в Исландии, на Камчатке, в Чили, Новой Зеландии и на Бали. Бухты с черным песком завораживают своей необычной красотой, но зачастую вода там гораздо холодее, чем в обычных.

Блогер @Emily_nastya рассказала о том, как такие пляжи появились на индонезийском острове Бали. Цвет песка не связан с особенностями воды: он образуется из вулканических пород, которые разрушаются и превращаются в мелкие частицы.

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Подробнее о пляжах с черным песком смотрите в видео.

Ранее мы писали о том, на что жалуются туристы на Шри-Ланке.

Заграница,Видео,
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