Разнообразие турецких курортов дает туристам из разных слоев населения выбрать себе отдых по душе. Однако не все знают, какой именно город будет отвечать их потребностям.

Мало кто знает, что в Турции есть классическое разделение на семейные, молодежные и для богачей. Поэтому если вы хотите получить определенный тип отдыха, вам стоит заранее ознакомиться с тем, какой конкретно курорт вам подойдет.

Так, например, если вы хотите бюджетно отдохнуть, то вам точно стоит рассмотреть отели Аланьи. Если вы готовы потратить крупную сумму на отпуск, то вам точно в Белек. Об этих и других курортах рассказали в своем блоге в TikTok @chiko_travel.

Смотрите видео и узнаете, чем друг от друга отличаются прибрежные курорты Турции.