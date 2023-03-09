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2 часа назад

Как выбрать курорт для отдыха в Турции: видео

Мария Каткова

Разнообразие турецких курортов дает туристам из разных слоев населения выбрать себе отдых по душе. Однако не все знают, какой именно город будет отвечать их потребностям.

Мало кто знает, что в Турции есть классическое разделение на семейные, молодежные и для богачей. Поэтому если вы хотите получить определенный тип отдыха, вам стоит заранее ознакомиться с тем, какой конкретно курорт вам подойдет.

Так, например, если вы хотите бюджетно отдохнуть, то вам точно стоит рассмотреть отели Аланьи. Если вы готовы потратить крупную сумму на отпуск, то вам точно в Белек. Об этих и других курортах рассказали в своем блоге в TikTok @chiko_travel.

Смотрите видео и узнаете, чем друг от друга отличаются прибрежные курорты Турции.

Ранее сообщалось, что туристка пожаловалась на клопов в пятизвездочном отеле Турции.

Заграница,Видео,
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