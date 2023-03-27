Пассажир открыл дверь самолета за секунду до взлета

Инцидент произошел на рейсе, следовавшем из Лос-Анджелеса в Сиэтл. По информации издания Daily Mail, буквально за секунду до взлета один из пассажиров решил открыть дверь авиалайнера.

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Очевидцы события утверждают, что мужчина поднялся со своего места в то время, когда самолет уже разгонялся на взлетно-посадочной полосе, направился к двери и, опустив рычаг, открыл ее, несмотря на попытки бортпроводников его остановить.

Авиалайнер был вынужден вернуться к выходу на посадку. Мужчину сняли с рейса и отправили на освидетельствование к психиатру.