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1 час назад

Пассажир открыл дверь самолета за секунду до взлета

Мария Кимакович

Инцидент произошел на рейсе, следовавшем из Лос-Анджелеса в Сиэтл. По информации издания Daily Mail, буквально за секунду до взлета один из пассажиров решил открыть дверь авиалайнера.

Пассажир открыл дверь самолета за секунду до взлета
Фото: UnsplashUnsplash

Очевидцы события утверждают, что мужчина поднялся со своего места в то время, когда самолет уже разгонялся на взлетно-посадочной полосе, направился к двери и, опустив рычаг, открыл ее, несмотря на попытки бортпроводников его остановить.

Авиалайнер был вынужден вернуться к выходу на посадку. Мужчину сняли с рейса и отправили на освидетельствование к психиатру.

Почему самолет могут вернуть в аэропорт вылета

Других пассажиров злополучного рейса пересадили в другой самолет.

Ранее туристка нашла в сумке отслеживающее устройство.

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