Пассажир открыл дверь самолета за секунду до взлета

Инцидент произошел на рейсе, следовавшем из Лос-Анджелеса в Сиэтл. По информации издания Daily Mail, буквально за секунду до взлета один из пассажиров решил открыть дверь авиалайнера.
Очевидцы события утверждают, что мужчина поднялся со своего места в то время, когда самолет уже разгонялся на взлетно-посадочной полосе, направился к двери и, опустив рычаг, открыл ее, несмотря на попытки бортпроводников его остановить.
Авиалайнер был вынужден вернуться к выходу на посадку. Мужчину сняли с рейса и отправили на освидетельствование к психиатру.
Других пассажиров злополучного рейса пересадили в другой самолет.