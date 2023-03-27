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1 час назад

Туристка прилетела на Бали и нашла в сумке отслеживающее устройство

Мира Маркина

Австралийская туристка Эмили Синклер прибыла на Бали и обнаружила в сумке устройство для слежки, которое издавало странные звуки. Об этом она рассказала в соцсетях.

Туристка нашла в сумке отслеживающее устройство
Фото: PxherePxhere

Туристка заметила, что из багажа доносятся необычные звуки, через несколько дней после того как прилетела на индонезийский остров. Девушка разобрала сумку и нашла маленький белый предмет, по форме и размерам похожий на монету. Это был специальный трекер Apple Airtag для поиска вещей.

Туристка объяснила, что на вилле ни у кого не было такого гаджета. Прежде чем отправиться в поездку, Эмили и другие туристы опустошили и тщательно обследовали свои сумки.

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Девушка разобрала трекер и таким образом заставила его перестать работать. Из надписи на аккумуляторе она сделала вывод, что устройство изготовили в Индонезии. Путешественница допускает, что кто-то следил за ней, начиная с момента, когда она оказалась на острове. Комментаторы в социальных сетях порекомендовали Синклер избавиться от сумки.

Ранее туристам на Бали запретили ездить на мотоциклах.

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