Туристам на Бали запретили ездить на мотоциклах

Соответствующей информацией поделилось агентство Bloomberg, ссылаясь на губернатора Бали Ваяна Костера.

Костер отметил, что туристы «бесчинствуют и плохо себя ведут на дорогах», что ведет к участившимся случаям ДТП.

Именно после череды аварий, которые закончились серьезными травмами и даже повлекли за собой летальные исходы, было принято решение запретить использование иностранными туристами мотоциклов для поездок по острову.

По словам Костера, теперь иностранцам на Бали придется пользоваться только теми видами транспорта, которые соответствуют стандартам обеспечения безопасного и качественного туризма и подготовлены специальными службами.

В Министерство юстиции Индонезии губернатор направил запрос с просьбой аннулировать визы туристов, замеченных на мотоциклах, или совершающих другие правонарушения.