Власти Бали намерены ужесточить визовый режим для россиян

Губернатор острова Бали (Индонезия) Ваян Костер заявил о необходимости разорвать соглашение об упрощенном визовом режиме с двумя странами. Соответствующая новость появилась на портале The Jakarta Post сегодня.

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Политик сообщил о том, что направил запрос в Министерство иностранных дел и Министерство юстиции и прав человека Индонезии о лишении россиян и украинцев возможности получать визу по прибытии на остров.

Пойти на такой шаг губернатора побудили жалобы балийцев. С их слов, туристы злоупотребляют правом находиться на острове и отнимают рабочие места вместо рекреационных целей, с которыми якобы прибывают на Бали.