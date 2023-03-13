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57 минут назад

Власти Бали намерены ужесточить визовый режим для россиян

Мира Маркина

Губернатор острова Бали (Индонезия) Ваян Костер заявил о необходимости разорвать соглашение об упрощенном визовом режиме с двумя странами. Соответствующая новость появилась на портале The Jakarta Post сегодня.

Власти Бали намерены ужесточить визовый режим для россиян
Фото: UnsplashUnsplash

Политик сообщил о том, что направил запрос в Министерство иностранных дел и Министерство юстиции и прав человека Индонезии о лишении россиян и украинцев возможности получать визу по прибытии на остров.

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Пойти на такой шаг губернатора побудили жалобы балийцев. С их слов, туристы злоупотребляют правом находиться на острове и отнимают рабочие места вместо рекреационных целей, с которыми якобы прибывают на Бали.

Ранее мы писали, какие требования к стюардессам предъявляют авиакомпании.

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