5 жестких требований к внешнему виду стюардесс

Внешность не главное, но не для бортпроводниц. Несмотря на то, что сотрудницы авиалиний по всему миру отстаивают права на нормальный вес, короткие стрижки и наличие татуировок, у работодателя свой взгляд на то, что значит быть красивой.

Фото: UNSPLASH.COM UNSPLASH.COM

Будучи лицом авиакомпании, девушки должны привлекательны и отражать взгляд на красоту большинства пассажиров, поэтому и требования к стюардессам довольно традиционные. "Рамблер" расскажет о них подробнее.

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Опрятная внешность

Стюардессы всегда должны выглядеть опрятно и воплощать собой маркетинговый образ, таким образом они рекламируют авиакомпанию. Кстати, чем выше класс, тем более уточенные стюардессы будут сопровождать пассажира в ходе полета.

Вопреки постоянным перегрузкам и недосыпам, лицо должно оставаться свежим. При этом девушка должна оставаться естественной, например, стюардессам нельзя красить волосы или ногти в яркие цвета, вы не найдете стюардессу с броским макияжем или вульгарными ресницами. Однако отсутствие макияжа тоже запрещено, как и отсутствие лака на ногтях.

Татуировки

Работодатель требует, чтобы у бортпроводниц отсутствовали тату и пирсинг на видных частях тела. Во многом это связано с тем, что у консервативно настроенных граждан аксессуары могут вызвать негатив, что приведет к конфликту на борту. А этого, конечно, никому не хочется. Задача стюардессы — минимизировать количество негатива в ходе полета, а не являться его источником, пусть это кажется несколько несправедливым по отношению к сотрудницам.

Украшения тоже подвергнуты цензуре. Например, нельзя носить кольца с камнями, а также наличие больше одного кольца на каждой руке. Браслеты и цепочки запрещены совсем, а серьги могут быть только небольшими по размеру.

Стройное тело

У стюардесс есть собственные стандарты в размерах. Во время работы девушки должны оставаться в пределах 46-48 размеров, а мужчины — 52-54. За рубежом указания четких размеров нет, там специально определяется индекс массы тела. Именно по результатам расчетов можно узнать, насколько вес работника соответствует его росту.

При этом недавно несколько стюардесс обратились в суд с жалобой за дискриминацию по внешнему виду. Девушек взвешивали, строго оценивали и определяли по категориям, от чего зависели типы рейсов и классы обслуживания.

Улыбка

Она должна быть идеальной. Это касается состояния зубов, что предполагает гигиену полости рта и регулярные визиты к стоматологу. Стюардесса предоставляет сервис, к ней должно быть приятно обратиться. Даже если девушка устала, она все равно будет улыбчивой.

Высокий рост