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1 час назад

Что удивляет туристов в домах на Бали: видео

Стелла Шмель

Каждый год на Бали съезжаются тысячи туристов со всего мира.

Этот индонезийский остров является удивительным местом, где встречаются Индийский и Тихий океаны, он привлекает путешественников жарким климатом и экзотической культурой. Курорт особенно популярен с ноября по март, так как многие приезжают туда на зимовку. На острове нет привычных многоэтажных домов, вместо этого там можно разместиться в виллах и гестхаусах.

Блогер Yanalisovenko рассказала о том, чем балийские дома отличаются от российских. Причем интересные детали есть не только в самых жилых помещениях, но и на прилегающей территории.

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Подробнее о том, как выглядят балийские дома, смотрите в видео.

Ранее мы рассказывали о том, что удивляет туристов на Кипре.

Заграница,Видео,
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