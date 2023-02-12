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3 часа назад

Сколько стоит жизнь в Израиле: видео

Мира Маркина

Израиль, а особенно его столица Тель-Авив, считается очень дорогим местом для жизни. Жилье, продукты, кафе и рестораны в стране по стоимости можно сопоставить с ценами в Австрии и Норвегии. Так ли это на самом деле? Рассказал блогер @alexeypenskoi в своем TikTok-аккаунте.

Мужчина работает в ресторане, поэтому на еду он практически не тратит личные деньги. Аренда квартиры обходится ему в 1220 шекелей. Это примерно 25 360 рублей. Проезд на автобусе стоит 225 шекелей в месяц — 4 680 рублей. На фрукты, овощи и сладкое блогер тратит еще около 300 шекелей (6 235 рублей).

В комментариях пользователи написали, что у них ежемесячные затраты получаются значительно выше. Например, за квартиру они платят около 3000 шекелей — 62 350 рублей, и еще 800 шекелей (16 630 рублей) уходит на коммунальные услуги.

Смотрите видео, чтобы узнать о ценах в Израиле подробнее.

Как сэкономить на путешествии в Израиль

Ранее мы показывали ролик про район в Стамбуле, в котором стоит побывать туристам.

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