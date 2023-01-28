Район в Стамбуле, в котором стоит побывать туристам: видео

Стамбул давно стал одним из популярных туристических направлений для путешественников со всего мира. И это не удивительно, ведь город собрал в себе весь колорит разных культур.

Основные туристические маршруты обязательно предполагают посещение мечети Айя-София и прогулку по улице Истикляль. Но Стамбул интересен не только популярными достопримечательностями, но и небольшими улочками, которые сложно найти, не зная города.

Блогер поделилась в TikTok необычным местом в самом центре Стамбула, в котором стоит побывать туристам.

Район Балат, находящийся на европейской стороне города неподалеку от Гранд-базара, считается одним из самых старинных в Стамбуле. Балат является традиционным еврейским кварталом, в котором, помимо красивых мощеных каменных улочек и разноцветных домов, можно увидеть старейшую синагогу Стамбула.

Для прогулки по району выбирайте удобную обувь, так как он расположен на крутом спуске к морю. А отдохнуть после прогулки вы сможете в одном из множества винтажных и аутентичных кафе с необычными интерьерами.

Подробнее о районе смотрите в видео.