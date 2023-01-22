Куда поехать отдыхать в феврале

Есть вариант слетать в феврале в Египет. Но нужно помнить, что февраль — достаточно холодный месяц для Египта. И при выборе отеля стоит обратить внимание, чтобы он располагался в безветренной бухте. Стоит также обратить внимание, что в это время Красное море очень холодное. И если хочется купаться, лучше выбирать отели, которые имеют хотя бы один обогреваемый бассейн. Однако, пока нет жары, есть возможность посмотреть достопримечательности, которыми богат Египет.

