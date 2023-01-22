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3 часа назад

Куда поехать отдыхать в феврале

Мира Маркина
Анна Невзороваэксперт

Февраль — оптимальный месяц для путешествий. Цены на отдых после новогодних праздников снизились, а туристов стало меньше. Куда стоит поехать за границу в феврале? Спросили эксперта в сфере туризма Анну Невзорову.

Куда поехать отдыхать в феврале
Фото: unsplash.comunsplash.com

ОАЭ

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Самое популярное направление для путешествий в феврале сейчас — это Арабские Эмираты.

Море там в феврале достаточно прохладное, но температура воздуха прогревается до 25-ти градусов, все отели оборудованы подогреваемыми бассейнами, и февраль месяц — прекрасное время, чтобы познакомиться с богатыми достопримечательностей Арабских Эмиратов. В этот временной промежуток цены на отдых тоже радуют. Отдых на двоих в Эмиратах за неделю обойдется от 100 рублей и выше. Все зависит от уровня отеля.
Анна Невзорова
Анна Невзороваtravel-эксперт

Мальдивы

Для тех, кто предпочитает пляжный отдых, эксперт порекомендовала Мальдивские острова, где можно получить сочетание роскошных видов и белоснежных пляжей. Однако она предупредила, что февраль месяц на островах — сезон повышенного спроса, поэтому цены в отелях имеют высокий контрактный период. Поэтому если хотите отдохнуть, покупать тур лучше заранее.

Таиланд

Третье направление — Таиланд, который снял ковидные ограничения в конце 2022 года. По словам эксперта, туда формируются и чартерные полетные программы, и хорошие пакетные предложения туров с отелями, трансфером и страховками. Сейчас уже наблюдается рост цен на это направление.

Египет

Есть вариант слетать в феврале в Египет. Но нужно помнить, что февраль — достаточно холодный месяц для Египта. И при выборе отеля стоит обратить внимание, чтобы он располагался в безветренной бухте. Стоит также обратить внимание, что в это время Красное море очень холодное. И если хочется купаться, лучше выбирать отели, которые имеют хотя бы один обогреваемый бассейн. Однако, пока нет жары, есть возможность посмотреть достопримечательности, которыми богат Египет.
Анна Невзорова
Анна Невзороваtravel-эксперт

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Турция

Нельзя обойти стороной и Турцию. Несмотря на то, что выросла стоимость перелета, Турция все еще популярна.

Для пляжного отдыха Турция в январе не подойдет, но для тех, кто устал мерзнуть, есть возможность сменить зиму на лето и уехать на турецкое побережье. Если выбрать отель с крытыми бассейнами, хорошими спа-комплексами, то за приемлемую цену можно выбрать отель, который летом будет стоить дороже. В феврале отличная возможность посетить Стамбул на День всех влюбленных.
Анна Невзорова
Анна Невзороваtravel-эксперт
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