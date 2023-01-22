Куда поехать отдыхать в феврале

Февраль — оптимальный месяц для путешествий. Цены на отдых после новогодних праздников снизились, а туристов стало меньше. Куда стоит поехать за границу в феврале? Спросили эксперта в сфере туризма Анну Невзорову.
Фото: unsplash.comunsplash.com
ОАЭ
Видео дня
Самое популярное направление для путешествий в феврале сейчас — это Арабские Эмираты.
Море там в феврале достаточно прохладное, но температура воздуха прогревается до 25-ти градусов, все отели оборудованы подогреваемыми бассейнами, и февраль месяц — прекрасное время, чтобы познакомиться с богатыми достопримечательностей Арабских Эмиратов. В этот временной промежуток цены на отдых тоже радуют. Отдых на двоих в Эмиратах за неделю обойдется от 100 рублей и выше. Все зависит от уровня отеля.
Для тех, кто предпочитает пляжный отдых, эксперт порекомендовала Мальдивские острова, где можно получить сочетание роскошных видов и белоснежных пляжей. Однако она предупредила, что февраль месяц на островах — сезон повышенного спроса, поэтому цены в отелях имеют высокий контрактный период. Поэтому если хотите отдохнуть, покупать тур лучше заранее.
Таиланд
Третье направление — Таиланд, который снял ковидные ограничения в конце 2022 года. По словам эксперта, туда формируются и чартерные полетные программы, и хорошие пакетные предложения туров с отелями, трансфером и страховками. Сейчас уже наблюдается рост цен на это направление.
Египет
Есть вариант слетать в феврале в Египет. Но нужно помнить, что февраль — достаточно холодный месяц для Египта. И при выборе отеля стоит обратить внимание, чтобы он располагался в безветренной бухте. Стоит также обратить внимание, что в это время Красное море очень холодное. И если хочется купаться, лучше выбирать отели, которые имеют хотя бы один обогреваемый бассейн. Однако, пока нет жары, есть возможность посмотреть достопримечательности, которыми богат Египет.
Нельзя обойти стороной и Турцию. Несмотря на то, что выросла стоимость перелета, Турция все еще популярна.
Для пляжного отдыха Турция в январе не подойдет, но для тех, кто устал мерзнуть, есть возможность сменить зиму на лето и уехать на турецкое побережье. Если выбрать отель с крытыми бассейнами, хорошими спа-комплексами, то за приемлемую цену можно выбрать отель, который летом будет стоить дороже. В феврале отличная возможность посетить Стамбул на День всех влюбленных.