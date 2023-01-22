В какой стране скрыто гораздо больше пирамид, чем в Египте

Считается, что единственная родина пирамид — древний Египет. Но, оказывается, есть страна, в которой можно найти намного больше древних пирамид, чем в Египте. Подробнее об этом читайте в материале "Рамблера".

Фото: Flickr Flickr

По различным данным, в Судане находится около 250 пирамидальных сооружений, которые были построены правителями древних кушитских царств между 2500 г. до н.э. и 300 г. н.э. Тем временем, считается, что в Египте насчитывается чуть более ста пирамид.

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Колыбель цивилизации

Африканское государство Судан когда-то был царством Куш, соперником Египта, принявшем культуру и верования своего соседа. Город Мероэ стал его столицей, где среди 200 пирамид было похоронено более 30 царей. Для сравнения, во всем Египте всего 118 пирамид. История его взлета и падения, стройных пирамид и честолюбивых правителей — увлекательный путь, начавшийся более 5000 лет назад.

«Черные фараоны» и расцвет Нубийской империи

В течение 200 лет, начиная около 3000 г. до н.э., египетские фараоны посылали свою армию на юг вдоль Нила в поисках золота, гранита для статуй, страусиных перьев и рабов. Они построили форты, а позже и храмы, чтобы продемонстрировать свое господство над нубийцами. Нубийцы были первыми жителями центральной долины Нила, современного северного Судана и южного Египта, и считались одной из самых ранних колыбелей цивилизации.

Завоеванный регион стал известен как Королевство Куш, где кушиты переняли все аспекты египетской культуры, от богов до глифов. Они восприняли это до такой степени, что, когда египетская империя рухнула в 1070 г. до н. э., Нубийская династия во главе с Аларой, царем Куша, возглавила возрождение египетской культуры, включая строительство собственных пирамид.

Когда нубийская династия процветала в военном и экономическом отношении и считала себя истинными сыновьями египетского бога Амона, они вторглись к своим северным соседям. Внук Алары Пийе переехал в Египет, чтобы восстановить великие храмы, распространив свою власть на всю долину Нила, от Ливии до Палестины и вплоть до современного Хартума. Пийе стал первым фараоном 25-й династии Египта, и в течение почти 100 лет Египтом правили лидеры, которых теперь называют «черными фараонами».

Пийе умер в 715 г. до н.э., процарствовав 35 лет. Хотя он вернулся в Нубию после завоевания Египта, он хотел, чтобы его похоронили в египетском стиле, и его подданные удовлетворили эту просьбу. Погребенный в пирамиде, Пийе стал первым фараоном за более чем 500 лет, похороненным таким образом.

Правление 25-й династии и Черных фараонов закончилось беспорядками, когда ассирийское вторжение в Египет привело к его падению. Победители вычеркнули имена 25-й династии из памятников по всему Египту, уничтожив их статуи и памятники, чтобы стереть их имена из истории.

После того, как нубийские фараоны потеряли власть, они отступили на юг, в город Мероэ, расположенный на берегу Нила и ставший новой столицей. Это новое место было не только стратегически расположено на пересечении внутренних африканских торговых путей и караванных путей от Красного моря, но также обладало значительными природными ресурсами — железными и золотыми рудниками, которые способствовали развитию металлургической промышленности, особенно изделий из золота. Мероэ стал последним великим местом захоронения царских фараонов Куша.

Пирамиды Мероэ

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Из-за удаленности Мероэ от Каира кушиты смогли сохранить свою независимость, развивая свой собственный яркий гибрид египетской культуры и религии вплоть до четвертого века нашей эры. Мероиты построили храмы, дворцы и царские бани в своей столице, но их величайшими сооружениями стали более 200 высоких стройных пирамид, построенных в некрополе в Мероэ, что дало Судану больше пирамид, чем во всем Египте (всего 255 по сравнению с 118 в Египте). Некоторые из самых впечатляющих гробниц здесь — места последнего упокоения 30 королей, восьми королев и трех принцев.

Комплекс в Мероэ в Судане, хотя и менее известен, чем группа пирамид в Гизе в Египте, но примечателен. Пирамиды, в основном датируемые периодом с 300 г. до н.э. по 350 г. н.э., отмечают гробницы королевской семьи Королевства Куш. Они признаны объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, но остаются относительно малопосещаемыми. Нубийские пирамиды отличаются от египетских тем, что они меньше — от шести до 27 метров в длину по сравнению с 230 метрами Великой пирамиды — с гораздо более крутыми сторонами. В то время как древние египтяне в основном отказались от пирамид в пользу скрытых гробниц, нубийцы продолжали использовать пирамиды, причем большинство из них были построены на 2000 лет позже тех, что были в Гизе.

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