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5 часов назад

Почему в Турции нет ванн в квартирах: видео

Мира Маркина

Квартиры в Турции отличаются от российских. Например, местные жители используют электрические водонагреватели, а под раковиной у них стоят небольшие газовые баллоны для плиты. Еще в Турции не принято устанавливать в квартирах ванну, ей не пользуются. Чаще всего в жилье делают душевые кабины и хаммамы. И у этого есть объяснение. Живущая в Турции блогер @zhenyalavrik рассказала в своем TikTok-аккаунте, какое.

На самом деле причина, почему в турецких квартирах нет ванн, кроется в религии, так как в исламе большое значение придается личной чистоте.

Смотрите видео, чтобы узнать об этом подробнее.

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Ранее мы показывали ролик о 3 самых странных блюдах, которые едят местные в Турции.

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