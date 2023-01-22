Почему в Турции нет ванн в квартирах: видео

Квартиры в Турции отличаются от российских. Например, местные жители используют электрические водонагреватели, а под раковиной у них стоят небольшие газовые баллоны для плиты. Еще в Турции не принято устанавливать в квартирах ванну, ей не пользуются. Чаще всего в жилье делают душевые кабины и хаммамы. И у этого есть объяснение. Живущая в Турции блогер @zhenyalavrik рассказала в своем TikTok-аккаунте, какое.