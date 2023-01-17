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1 час назад

3 самых странных блюда в Турции: видео

Мира Маркина

Национальная кухня Турции развивалась на протяжении столетий. На нее оказали большое влияние греческая, арабская, балканская и кавказская кухни, а также пищевые запреты ислама. В турецкий блюдах, как правило, много мяса, а еще они очень калорийны.

Живущая в Турции блогер @zhenyalavrik рассказала в своем TikTok-аккаунте о самой странной еде, которую она видела в местных кафе. Так, по словам девушки, очень жутко выглядит суп калепаче (Kelle paça). Он варится из бараньей головы, ног и внутренностей. В других странах такой суп называется хашем.

Смотрите видео, чтобы узнать о других странных турецких блюдах.

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