Как туристов обманывают в Турции: 7 хитростей

Турция остается лидером в рейтинге популярных у российских туристов стран. Здесь каждый может найти отдых себе по душе. Кто-то готов часами изучать старинные дворцы и парки, а кому-то приятнее провести дни и часы в знаменитых турецких отелях на побережье. Однако отпуск и тех, и других может быть испорчен. Какие уловки используют турки, расскажет "Рамблер".

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Нередко туристов обманывают организаторы экскурсий. Например, когда вы видите предложение бюджетнее, чем в среднем по рынку, лучше насторожиться. В противном случае уже в поездке может выясниться, что нужно за что-то доплатить.

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Еще одна уловка – недобросовестные организаторы поездок "перехватывают" туристов у коллег в точке сбора группы и везут людей не по тому маршруту или в места хуже, чем предполагалось в программе тура. Поэтому садитесь в автобус только к тому гиду, который знает ваши имя и фамилию, которые вы указали при бронировании.

Видите магазин, в котором отсутствует цена на товаре? Вероятнее всего, стоимость покупки будет зависеть от продавца. И иностранцам цену нередко заламывают больше, чем местным. То же правило действует и на рынке.

Некоторые турецкие мужчины активно ищут знакомства с иностранками. Во-первых, без дамы в компании их могут не пустить в клуб. Во-вторых, нередко девушку зовут в ресторан, а после ужина "мачо" уходит, оставляя пассию оплачивать гигантский счет.

Кстати о посещении кафе и ресторанов. Если не хотите переплачивать, запоминайте, что конкретно заказываете. Когда вам принесут блюдо, обязательно переспросите, что это. И внимательно изучайте счет. Иногда в особенно оживленных ресторанах и барах в нем по ошибке официанта может оказаться то, что вы и не заказывали вовсе.

В Турции множество санаториев и термальных комплексов. Но и здесь стоит быть бдительным. Нередко мошенники представляются врачами и пытаются "развести" посетителей на дополнительные процедуры по завышенному прайсу. Если вам действительно хочется получить массаж или другие спа-услуги, заказывайте и оплачивайте их только в кассе центра.

Особенно наглые турки преследуют туристов на пляже и требуют плату за нахождение у воды. Однако практически по всей береговой линии в Турции пляжи бесплатные. Если вы отдыхаете на собственном полотенце, не используя местные лежаки и зонты, то платить тем более не нужно.