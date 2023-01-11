Как туристов обманывают в Турции: 7 хитростей

Турция остается лидером в рейтинге популярных у российских туристов стран. Здесь каждый может найти отдых себе по душе. Кто-то готов часами изучать старинные дворцы и парки, а кому-то приятнее провести дни и часы в знаменитых турецких отелях на побережье. Однако отпуск и тех, и других может быть испорчен. Какие уловки используют турки, расскажет "Рамблер".
Нередко туристов обманывают организаторы экскурсий. Например, когда вы видите предложение бюджетнее, чем в среднем по рынку, лучше насторожиться. В противном случае уже в поездке может выясниться, что нужно за что-то доплатить.
Еще одна уловка – недобросовестные организаторы поездок "перехватывают" туристов у коллег в точке сбора группы и везут людей не по тому маршруту или в места хуже, чем предполагалось в программе тура. Поэтому садитесь в автобус только к тому гиду, который знает ваши имя и фамилию, которые вы указали при бронировании.
Видите магазин, в котором отсутствует цена на товаре? Вероятнее всего, стоимость покупки будет зависеть от продавца. И иностранцам цену нередко заламывают больше, чем местным. То же правило действует и на рынке.
Некоторые турецкие мужчины активно ищут знакомства с иностранками. Во-первых, без дамы в компании их могут не пустить в клуб. Во-вторых, нередко девушку зовут в ресторан, а после ужина "мачо" уходит, оставляя пассию оплачивать гигантский счет.
Кстати о посещении кафе и ресторанов. Если не хотите переплачивать, запоминайте, что конкретно заказываете. Когда вам принесут блюдо, обязательно переспросите, что это. И внимательно изучайте счет. Иногда в особенно оживленных ресторанах и барах в нем по ошибке официанта может оказаться то, что вы и не заказывали вовсе.
В Турции множество санаториев и термальных комплексов. Но и здесь стоит быть бдительным. Нередко мошенники представляются врачами и пытаются "развести" посетителей на дополнительные процедуры по завышенному прайсу. Если вам действительно хочется получить массаж или другие спа-услуги, заказывайте и оплачивайте их только в кассе центра.
Особенно наглые турки преследуют туристов на пляже и требуют плату за нахождение у воды. Однако практически по всей береговой линии в Турции пляжи бесплатные. Если вы отдыхаете на собственном полотенце, не используя местные лежаки и зонты, то платить тем более не нужно.
Еще один популярный "развод" устраивают чистильщики обуви. Например, проходя мимо вас один такой профессионал будто случайно роняет щетку или крем. Вы зовете его, чтобы вернуть потерю. Турок рассыпается в благодарностях и начинает чистить ваши ботинки. Вы смущенно принимаете услугу "в дар", а после чистильщик требует плату. Если жертва обмана пытается ретироваться, мошенник начинает привлекать внимание окружающих. Многие в этот момент теряются и отдают чистильщику деньги.