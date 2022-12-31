Турция как страна для отдыха пользуется популярностью у россиян преимущественно летом. В сезон здесь теплое море, открыты пляжи и другие развлечения для туристов. Однако зимой курорты этой страны не менее привлекательны, несмотря на более прохладную погоду.

На самом деле у Турции зимой есть много плюсов. О преимуществах отдыха в этой стране в холодное время года рассказали @propertyshow.ru в TikTok.

Например, сюда могут ездить люди, которые летом не могут отдыхать на жаре из-за здоровья, и в более прохладной погоде можно увидеть больше достопримечательностей. Также можно сэкономить значительную часть бюджета, так как зимой цены на туры в эту страну гораздо ниже. Смотрите видео и узнаете, почему стоит ехать в Турцию зимой.