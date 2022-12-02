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1 час назад

Куда поехать в Турцию в санаторий

Мария Каткова

В различные здравницы принято ездить исключительно по России, но и другие страны славятся своими санаториями, которые лечат от различных болезней. Одной из таких является Турция — на территории этой страны расположено множество курортов, где лечат людей. О том, куда лучше ехать, — в материале “Рамблера”.

Куда поехать в Турцию в санаторий
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Дальян

Город привлекателен как для туристов, так и для тех, кто хочет поправить свое здоровье. Его также называют “турецкой Венецией” из-за того, что через весь город протекает река до Эгейского моря. На территории всего курорта расположены бассейны с лечебной грязью, а рядом с источниками построены санатории. Помимо грязевых ванн здесь популярны бассейны с минеральной водой. В сочетании с морским и горным воздухом это может быть очень полезно для людей с различными заболеваниями.

Балчова

Этот курорт расположен недалеко от крупного города Измир, и здесь расположены популярные горячие источники. Согласно легенде, они были востребованы еще во времена Римской империи, и именно здесь солдаты лечились после Троянской войны. На территории Балчова находится два термальных источника, вокруг которых раскинулись целые комплексы с банями, саунами, спа и бассейнами.

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Ялова

Еще один термальный курорт, история которого начинается в Османской империи. Именно сюда приезжали лечиться султаны и привозили с собой выдающихся воинов. Сейчас курорт состоит из заповедника, посреди которого разместились банные комплексы. Поэтому лечение здесь проводится не только с помощью воды, а еще и чистым воздухом.

Помимо заповедника, на территории комплексов расположены исторические достопримечательности, а также магазины и даже торговый центр. В Турции санатории стараются делать более современными, чтобы привлекать туристов.

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