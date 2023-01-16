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1 час назад

Чем квартиры в Аргентине отличаются от российских: видео

Мира Маркина

Если человек из России окажется в квартире где-нибудь в Аргентине, например, в Буэнос-Айресе, он точно удивиться из-за отсутствия некоторых привычных вещей. Чего нет в жилье аргентинцев? Рассказала живущая в стране блогер @katia.nokhrina в своем TikTok-аккаунте.

Так, например, в аргентинских квартирах нет подоконников, соответственно, любимые россиянами цветы там у окна не расставишь. Еще одна особенность жилья в Аргентине — отсутствие обоев. Местные предпочитают красить стены, и чаще всего выбирают белый.

Смотрите видео, чтобы узнать о других отличиях квартир в Аргентине от российского жилья.

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