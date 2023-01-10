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3 часа назад

Чем египетские квартиры отличаются от российских

Мира Маркина

Если вы планируете поехать в Египет и арендовать там квартиру, стоит учесть некоторые особенности местного жилья. Оно отличается от того, к чему привыкли люди в России. На что обратить внимание при аренде? Рассказываем в материале "Рамблера".

Чем египетские квартиры отличаются от российских
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

В Египте распространено маленькое по площади жилье. Однако на сайтах аренды часто публикуют фотографии квартир, снятые на широкоугольный объектив. Поэтому они кажутся больше, чем на самом деле есть в реальности. Это стоит иметь ввиду при поиске подходящего варианта.

Не во всех египетских домах есть центральный водопровод. Воду привозят очень плохого качества: у него ощущается привкус хлорки и есть неприятный запах затхлости. Никакой фильтр не поможет ее очистить. Поэтому стоит арендовать жилье в домах с центральным водопроводом.

В Египте есть проблемы и с электроснабжением. Его могут отключать до нескольких раз в день. А чтобы оплатить свет нужно использовать специальную карту.

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Мы также привыкли к хорошему безлимитному домашнему интернету. В египетских квартирах его нет. Предусмотрены отдельно дневные и ночные квоты, за объединение которых надо доплачивать. Иначе можно внезапно остаться без интернета. При этом лучше отдать предпочтение проводному интернету, так как он более быстрый и стабильный.

При выборе жилья также проверяйте кондиционер. Он есть в большинстве квартир из-за аномальной жары, достигающей 40 градусов, но проблема в том, что не везде он работает.

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