Что нужно знать о жизни в Бразилии

В Бразилии 8 января начались многотысячные протесты. Сторонники бывшего президента штурмовали правительственные здания: Верховный суд, Национальный конгресс и рабочую резиденцию главы государства. Что нужно знать о жизни в стране, если вы вдруг туда собрались? Рассказываем в материале "Рамблера".

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Главным преимуществом жизни в Бразилии называют теплый климат. Самым жарким сезоном является зима. В декабре дневная температура в среднем составляет 32-34 градуса. При этом в течение года температура редко опускается ниже 18 градусов. Отсюда еще один плюс жизни в Бразилии – вкусные и свежие овощи и фрукты круглый год. Основной язык в стране – это португальский, но многие люди также говорят на английском, поэтому приезжающим не так сложно адаптироваться.

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Но есть и минусы жизни в Бразилии. Например, то, что и происходит сейчас, – это протесты. Бразильцы открыто высказывают свое недовольство властью, поэтому очень часто бастуют и выходят на митинги. Из-за этого многие системы останавливаются. Например, когда протестовали сотрудники почты, у людей возникли проблемы с их посылками.

Еще один минус — это преступность. Нужно тщательно читать информацию про район, где собираешься жить, фавелы и не ходить поздно ночью с телефоном и деньгами по улицам.

В Бразилии не легко арендовать квартиру иностранному туристу. Большинство из них сдают на длительный срок — от года. Нужно иметь внушительный пакет документов, чтобы заключить официальный контракт, а у простых туристов их нет. Преимущественно квартиры сдают пустыми, без мебели, и люди переезжают со всем своим: холодильниками, диванами, телевизорами.

Также при поездке в Бразилию стоит учитывать, что турист не может оформить себе банковскую карту в местном банке. Это возможно только по рабочей или студенческой визе. А онлайн-покупки можно оплатить только кредитной картой, которые также сложно получить иностранцу без официальной работы в Бразилии. Есть и сложности с экономической стабильностью, так как официальная валюта в стране — бразильский реал — постоянно скачет относительно доллара.