Странные привычки греков, которые не понять русскому

Многие туристы про себя отмечают привычки обывателей других стран, которые не получается понять в силу разницы в менталитете и образе жизни. Подробнее о вещах, которые отличают греков от других народов и искренне удивляют приезжих, читайте в материале «Рамблера».

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Празднуют День Ангела

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Традицию праздновать день появления на свет греки скорее переняли от жителей старой Европы. Изначально в этом регионе отмечают День Ангела, покровительствующего имениннику – это святой, в честь которого был назван новорожденный.

Прячут ладони

Если вы решите поприветствовать грека как привыкли – раскрытой ладонью – это могут расценить как оскорбление. И потому, когда кому-то машут, ладонь закрывают.

Верят в приметы и суеверия

Греки красят крыши домов и двери в голубой цвет, так как считается, что он оберегает от злых духов. Еще одна странная традиция, уходящая корнями в древность – это разбивание посуды на больших праздниках. Когда-то так пытались задобрить силы природы во время землетрясений. То есть, играли на опережение. Сейчас греки бьют посуду во имя восхищения танцорами, на счастье и в качестве демонстрации изобилия дома.

Следуют культу детства

Детей греки ругают редко. Поэтому у экспатов часто возникает ощущение, что местным мальчишкам позволено все. Мама пойдет за ребенком повсюду: и в школу, и на выпускной, и на митинг, если такое случится. И дети продолжают тесно общаться с родителями, даже если уже давно обзавелись своей семьей.

Что интересно – часто детей не окликают по имени, а обращаются к ним «любовь моя». Кстати некоторые родители не присваивают детям имена до таинства крещения. До этого момента малыша будут звать «бэба» (если это девочка) или «бэбис» (если мальчик). Покрестить ребенка – тоже задача непростая. Греки делают из этого настоящий шумный праздник с кучей гостей и угощений.

Любят иронизировать над немцами