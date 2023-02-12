Что удивляет туристов на Кипре

Ежегодна на Кипр приезжают тысячи российских туристов. Островное государство в Средиземном море радует путешественников приятным климатом и красивейшими пляжами. Что еще удивляет отдыхающих в стране? Рассказываем в материале "Рамблера".

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Мусор

По словам туристов, на Кипре, как и во многих других курортных странах, очень много мусора. Он разбросан повсюду, и при этом никто не торопится его убирать: ни местные жители, ни коммунальные службы.

Насекомые и змеи

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Еще один неприятный факт: на Кипре много насекомых. Это, конечно, не Азия, но в жилье приходится бороться с огромным количеством пауков, многоножек, муравьев и других представителей природного мира.

Бонус — на Кипре водится немало змей. Большинство обитающих в стране видов безопасны для человека, но, вот, в горах и вблизи водоемов стоит опасаться гюрзы (на фото). Это змея из семейства гадюковых, которая достигает 1,3-1,8 метра в длину.

Кошки

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Как и в Турции, на Кипре очень много кошек. Они на острове повсюду, и это удивление гораздо приятнее, чем мусор, насекомые и змеи, согласитесь.

Заброшенные дома