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56 минут назад

Что удивляет туристов на Кипре

Мира Маркина

Ежегодна на Кипр приезжают тысячи российских туристов. Островное государство в Средиземном море радует путешественников приятным климатом и красивейшими пляжами. Что еще удивляет отдыхающих в стране? Рассказываем в материале "Рамблера".

Что удивляет туристов на Кипре
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Мусор

По словам туристов, на Кипре, как и во многих других курортных странах, очень много мусора. Он разбросан повсюду, и при этом никто не торопится его убирать: ни местные жители, ни коммунальные службы.

Насекомые и змеи

wikipedia.org

Еще один неприятный факт: на Кипре много насекомых. Это, конечно, не Азия, но в жилье приходится бороться с огромным количеством пауков, многоножек, муравьев и других представителей природного мира.

Бонус — на Кипре водится немало змей. Большинство обитающих в стране видов безопасны для человека, но, вот, в горах и вблизи водоемов стоит опасаться гюрзы (на фото). Это змея из семейства гадюковых, которая достигает 1,3-1,8 метра в длину.

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Кошки

unsplash.com

Как и в Турции, на Кипре очень много кошек. Они на острове повсюду, и это удивление гораздо приятнее, чем мусор, насекомые и змеи, согласитесь.

Заброшенные дома

На Кипре очень много заброшенных домов и даже целых деревень. Одна из причин — это длящийся столетиями конфликт между проживающими на острове двумя общинами — греко-киприотами и турко-киприотами. Из-за притеснений людям приходилось оставлять свое жилище. Так, например, греко-киприоты полностью покинули в 20 веке деревню Сускиу пафосского региона. Иногда причиной появления заброшенных зданий были частые землетрясения в регионе.

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