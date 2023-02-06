10 интересных фактов о Кипре: видео

Кипр — популярное среди россиян направление для пляжного отдыха. Согласно статистике, наши соотечественники регулярно становятся лидерами по количеству туристов в стране. Что надо знать о Кипре, если вы ничего почти о нем не знаете? Рассказал блогер под ником @_inreality_ в своем TikTok-аккаунте.

Из-за долгих исторических разногласий страна поделена на две части: северная принадлежит Турции, южная — Греции. Столицей Республики Кипр является город Никосия, который считается столицей одновременно двух государства. Если вы соберетесь туда на отдых, лучше не обсуждать ни с кем из местных и других туристов этот вопрос.

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