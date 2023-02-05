10 интересных фактов о Монголии: видео

Монголия — страна в Восточной Азии с бескрайними степями, кочевниками и уникальной историей. Что нужно знать о государстве, если вы ничего о нем не знаете? Рассказал блогер под ником @_inreality_ в своем TikTok-аккаунте.

Имя монгольского правителя Чингисхана известно всем еще со школьных уроков истории. В XIII веке он создал огромную империю, которую до сих пор не удалось превзойти по величине. За 25 лет Чингисхан завоевал больше земель, чем солдаты Римской империи за 400 лет. Сейчас территория Монголии занимает 19 место в мире.

Еще один интересный факт — Улан-Батор является самой холодной столицей мира. Среднегодовая температура в городе ниже, чем где бы то ни было.

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