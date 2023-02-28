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4 часа назад

Почему самолет могут вернуть в аэропорт вылета

Мария Каткова

Нештатные ситуации в воздухе случаются нечасто, но каждый экипаж знает, как действовать в той или иной ситуации, чтобы пассажиры оставались в безопасности. В некоторых случаях самолет могут развернуть в аэропорт вылета, а если ему не хватит топлива на обратную дорогу, то лайнер сажают на ближайшем аварийном аэродроме.

Почему самолет могут вернуть в аэропорт вылета
Фото: unsplashunsplash

О том, почему самолет могут развернуть в аэропорт вылета, — в материале “Рамблера”.

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Техническая неисправность

Самолеты перед вылетом тщательно проверяются в соответствии со всеми правилами безопасности, в том числе их осматривают на предмет технических неисправностей. Однако не стоит исключать человеческий фактор. Иногда случается такое, что неисправность становится заметна спустя несколько минут после взлета. В таком случае самолет разворачивается в аэропорт вылета для безопасности экипажа и пассажиров.

ЧП с пассажирами

При некоторых проблемах со здоровьем пассажирам может быть противопоказано летать. Например, врачи не рекомендуют летать женщинам, находящимся на 28 и более неделях беременности. Из-за перепадов давления при взлете человеку может стать плохо. Экипаж умеет оказывать первую помощь, но иногда нужна помощь профессионального врача и специальное оборудование. Тогда пилот сообщает о ЧП с пассажиром на борту и самолет в аэропорте вылета встречает карета с медицинским персоналом.

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Погодные условия

Если погодные условия не позволяют сесть в аэропорте прилета, то самолет также могут развернуть и задержать вылет до улучшения погоды. Так, авиалайнер может не сесть при сильном ветре, шторме песчаных бурях и других катаклизмах. Однако, как правило, пилоты заранее знакомятся с погодными условиями и вылет могут просто задержать, поэтому такое случается довольно редко.

Другие случаи

Самолеты разворачивают во всех случаях, если посадка в пункте назначения невозможно. Тогда его перенаправляют в другой аэропорт или возвращают в аэропорт вылета.

Бывают и курьезные случаи с участием пассажиров. Например, в 2019 году пассажирка, летевшая из Саудовской Аравии в Малайзию, спустя несколько минут после набора высоты обратилась к стюардессе с просьбой развернуть самолет. Выяснилось, что женщина забыла в аэропорту вылета своего ребенка. Пилот согласился развернуть самолет, но женщине пришлось оплатить штраф и расходы авиакомпании на разворот.

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