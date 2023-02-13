Желание выпить в самолете привело россиянина в отдел полиции

В аэропорту Кольцово задержали пассажира рейса, следовавшего из столицы в Екатеринбург. Причина – пьяный дебош, сообщили специалисты управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу.

Инцидент случился на борту. Во время полета 40-летний безработный екатеринбуржец потребовал у членов экипажа спиртные напитки. После отказа в просьбе нетрезвый мужчина стал кричать на стюардесс матом, согласно акту командира воздушного судна.

Когда самолет сел в Кольцово, у трапа дебошира встретил наряд полиции. Мужчину отвели в дежурную часть, которая находится в аэропорту. Пройти медосвидетельствование екатеринбуржец отказался. Теперь ему вменяется вина в административном правонарушении. Впоследствии выяснилось, что ранее мужчина привлекался к ответственности также за неадекватное поведение в самолете.