Бортпроводник назвал самые грязные места в самолете

Как вести себя в самолете, чтобы не подхватить заболевания, рассказал в своем видео в TikTok бортпроводник. Об этом пишет издание "Турпром".

Бортпроводник посоветовал не надевать шорты в самолет, оъяснив это тем, что сидения невозможно вымыть после каждого пассажира, а значит нужно исключить прямой контакт с кожей. Кроме того, не стоит класть голову на окно, опять же из-за того что после перелета нет возможности отмыть весь самолет.

А самым грязным местом он назвал кнопку смыва в туалете. Бортпроводник советует не прикасаться к ней голыми руками, лучше это сделать через салфетку или туалетную бумагу, которая должна быть в туалетной кабинке.