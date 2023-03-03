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3 часа назад

Как правильно просить стюардессу о переводе в бизнес-класс

Мария Каткова

Довольно часто в самолете есть опция бесплатного повышения класса обслуживания. Это возможно, если в бизнес-классе остались свободные места, куда можно сесть. Тем не менее, для повышения класса обслуживания нужно правильно попросить стюардессу об услуге. О том, как это лучше всего делать — в материале “Рамблера”.

Как правильно просить стюардессу о переводе в бизнес-класс
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Выберите момент

Перед тем, как сесть в самолет, подойдите к старшей бортпроводнице и спросите ее о наличии свободных мест в самолете. Для этого нужно заходить в самолет последним или когда основной поток пассажиров спадет. Просите вежливо и делайте вопросительную интонацию.

Не удивляйтесь, если вас не пересадят в бизнес-класс сразу же. Иногда это делают после того, как закроются двери самолета, иногда — после взлета. В любом случае, стюардессы часто идут навстречу пассажирам.

Подарки бортпроводникам

Также стюардессы не скрывают, что будут рады повысить класс обслуживания человеку, если он принесет им небольшой презент. Это может быть коробка конфет, косметический набор или подарочный сертификат.

Стюардесса рассказала о бесплатной услуге для пожилых на любом рейсе

Одна из бортпроводниц рассказала, что пассажир однажды принес им сертификаты в популярное кафе. Его тут же пересадили в бизнес-класс. Стюардесса утверждает, что такие маленькие презенты обойдутся дешевле, чем билет с повышенным классом комфорта.

Не ведите себя вызывающе

Будьте скромны, не шумите и не употребляйте слишком много алкоголя в бизнес-классе. Существуют случаи, когда пассажира перемещали из бизнес-класса в эконом-класс из-за того, что он вел себя вызывающе и предлагал спиртное пассажирам из эконом-класса. Ему понизили класс обслуживания, а также добавили в черные списки авиакомпании.

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