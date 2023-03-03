Как правильно просить стюардессу о переводе в бизнес-класс

Довольно часто в самолете есть опция бесплатного повышения класса обслуживания. Это возможно, если в бизнес-классе остались свободные места, куда можно сесть. Тем не менее, для повышения класса обслуживания нужно правильно попросить стюардессу об услуге. О том, как это лучше всего делать — в материале “Рамблера”.

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Выберите момент

Перед тем, как сесть в самолет, подойдите к старшей бортпроводнице и спросите ее о наличии свободных мест в самолете. Для этого нужно заходить в самолет последним или когда основной поток пассажиров спадет. Просите вежливо и делайте вопросительную интонацию.

Не удивляйтесь, если вас не пересадят в бизнес-класс сразу же. Иногда это делают после того, как закроются двери самолета, иногда — после взлета. В любом случае, стюардессы часто идут навстречу пассажирам.

Подарки бортпроводникам

Также стюардессы не скрывают, что будут рады повысить класс обслуживания человеку, если он принесет им небольшой презент. Это может быть коробка конфет, косметический набор или подарочный сертификат.

Одна из бортпроводниц рассказала, что пассажир однажды принес им сертификаты в популярное кафе. Его тут же пересадили в бизнес-класс. Стюардесса утверждает, что такие маленькие презенты обойдутся дешевле, чем билет с повышенным классом комфорта.

Не ведите себя вызывающе