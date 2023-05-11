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Стюардесса сказала, что обязательно нужно брать в путешествия

Сотрудница авиакомпании из Дубая поделилась списком необходимых вещей, которые она всегда берет с собой в дальние путешествия. По ее мнению, наиболее важными предметами являются переходники и устройства для отслеживания багажа, пишет ФедералПресс.

Она указала, что туристам часто приходится останавливаться в отелях, где обслуживающий персонал не всегда дружелюбен. Поэтому использование замка на двери поможет надежно защитить комнату от посторонних.

Как стюардессы переносят длинные перелеты: видео

Еще одним полезным гаджетом является Apple AirTag, который можно прикрепить к багажу. Это позволит отслеживать его передвижение и избежать потери вещей. Кроме того, стюардесса рекомендует выбирать чемоданы с верхней открытой дверцей. И последним, что она берет с собой, является адаптер-переходник для розеток.

Ранее мы писали о том, как проверяют вестибулярный аппарат стюардесс.

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