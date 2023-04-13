Почему бизнес-класс находится в начале самолета

Салон бизнес-класса всегда находится в носовой части самолета. Несмотря на то, что многие уверены, что хвост — самая безопасная зона, это серьезное заблуждение. Самолет устроен так, чтобы пассажирам был обеспечен комфорт во время перелета.

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О том, почему бизнес-класс находится в носовой части самолета, — в материале “Рамблера”.

Одинаковая безопасность

Ученые и инженеры проводили различные исследования, связанные с безопасностью в самолете. Выяснилось, что безопасность пассажиров в хвостовой части самолета на небольшую долю выше, чем у тех, кто сидит спереди. Поэтому не стоит надеяться на расположение кресла в случае ЧП.

Лучший вид

Из иллюминатора бизнес-класса всегда открывается лучший вид. Пассажиры в носовой части могут насладиться перелетом, смотря в окно иллюминатора. Ведь тем, кто сидит в начале, не мешают крылья и двигатели.

Больший комфорт

В носовой части самолета тряска в случае турбулентности ощущается меньше, а также меньше слышен шум двигателя. Сильнее всего тряска ощущается в хвостовой части, поэтому для комфорта пассажиров бизнес-класс располагают ближе к носу.

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