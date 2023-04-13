Почему бизнес-класс находится в начале самолета
Салон бизнес-класса всегда находится в носовой части самолета. Несмотря на то, что многие уверены, что хвост — самая безопасная зона, это серьезное заблуждение. Самолет устроен так, чтобы пассажирам был обеспечен комфорт во время перелета.
О том, почему бизнес-класс находится в носовой части самолета, — в материале “Рамблера”.
Одинаковая безопасность
Ученые и инженеры проводили различные исследования, связанные с безопасностью в самолете. Выяснилось, что безопасность пассажиров в хвостовой части самолета на небольшую долю выше, чем у тех, кто сидит спереди. Поэтому не стоит надеяться на расположение кресла в случае ЧП.
Лучший вид
Из иллюминатора бизнес-класса всегда открывается лучший вид. Пассажиры в носовой части могут насладиться перелетом, смотря в окно иллюминатора. Ведь тем, кто сидит в начале, не мешают крылья и двигатели.
Больший комфорт
В носовой части самолета тряска в случае турбулентности ощущается меньше, а также меньше слышен шум двигателя. Сильнее всего тряска ощущается в хвостовой части, поэтому для комфорта пассажиров бизнес-класс располагают ближе к носу.
Раньше выход
Пассажиры бизнес-класса выходят из самолета первыми, и это — еще один плюс приоритетной рассадки. Для того, чтобы путешествующие бизнес-классом быстрее вышли из самолета, их располагают ближе к первому выходу.