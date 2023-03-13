Почему самолеты стали летать ниже над землей

Жители Самары, обеспокоенные тем, что в последние месяцы над городом стали низко летать самолеты. "Рамблер" выяснил, почему это происходит.

Фото: Unsplash.com Unsplash.com

По словам сотрудников Минтранса, это нормальное явление. В связи с введением второй взлетно-посадочной полосы появилась дополнительная траектория захода на посадку.

Иногда смена маршрутов связана с грозой, когда самолеты облетают грозовой фронт. Однако сделать это возможно только по разрешенным запасным маршрутам, а не так, как захочет пилот. Когда гроза проходит, самолеты возвращаются на привычные маршруты.

Но чаще всего самолеты летают на высоте в рамках 9-12 километров, причем выбирает высоту пилот, а согласовывает решение диспетчер. Чем выше летит самолет, тем слабее давление воздуха. Давление возрастает ближе к поверхности земли от веса верхних слоев воздуха, так и в океане давление растет из-за верхних слоев воды.

Самолет и показатели его полета сильно зависят от показателей воздуха, от его плотности в первую очередь. Слишком большая плотность не даст развить необходимую скорость, поэтому выбрана определенная высота.