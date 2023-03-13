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Женщину высмеяли в Сети за пинание кресла в самолете

Пользовательница форума Mumsnet рассказала о случае, который произошел с ней в полете.

Женщину высмеяли в Сети за пинание кресла в самолете
© UNSPLASH.COM

По словам женщины, пассажирка, сидевшая перед ней, во время, когда в самолете разносили еду, оставила свое кресло откинутым. При этом она сидела, выпрямившись, и спокойно лакомилась полученным обедом.

Автору же поста было крайне неудобно есть, когда спинка сиденья перед ней была откинута. Однако она не попросила пассажирку поднять спинку кресла, а стала пинать сиденье во время еды. Этим испытывающая неудобства женщина хотела указать на свой дискомфорт.

Попросив пользователей форума высказаться, что они думают по этому поводу, женщина вряд ли была готова к большому количеству гневных комментариев. Многие сочли такое поведение ужасным, заявив, что просто надо было попросить поднять спинку.

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«Сколько вам лет?», — через одного вопрошали посетители форума, указывая, что такое поведение считают недопустимым, а автор поста повела себя как ребенок.

Ранее эксперты объяснили, этично ли опустить спинку кресла в самолете.

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