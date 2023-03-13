Женщину высмеяли в Сети за пинание кресла в самолете

Пользовательница форума Mumsnet рассказала о случае, который произошел с ней в полете.

© UNSPLASH.COM

По словам женщины, пассажирка, сидевшая перед ней, во время, когда в самолете разносили еду, оставила свое кресло откинутым. При этом она сидела, выпрямившись, и спокойно лакомилась полученным обедом.

Автору же поста было крайне неудобно есть, когда спинка сиденья перед ней была откинута. Однако она не попросила пассажирку поднять спинку кресла, а стала пинать сиденье во время еды. Этим испытывающая неудобства женщина хотела указать на свой дискомфорт.

Попросив пользователей форума высказаться, что они думают по этому поводу, женщина вряд ли была готова к большому количеству гневных комментариев. Многие сочли такое поведение ужасным, заявив, что просто надо было попросить поднять спинку.