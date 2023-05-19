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Эпидемиолог Кудухова рассказала, на каких курортах можно заразиться малярией

Врач-эпидемиолог в беседе с "Вечерней Москвой" назвала курорты, на которых можно заразиться малярией.

По словам эксперта, наибольшее число очагов находится в Азии, Африке, Центральной Америке, на Ближнем Востоке, Карибских островах и в Новой Зеландии.

Медик также добавила, что чаще всего малярию привозят из Шри-Ланки, Вьетнама, Таиланда, Конго, Индии и Южной Африки.

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Прежде чем посещать эти страны, эксперт рекомендовала заранее узнавать о возможных эпидемиях и вспышках заболевания.

Ранее "Рамблер" рассказывал о профилактике болезней вен во время перелетов.

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