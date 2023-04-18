Кандидат медицинских наук, доцент кафедры общей хирургии и лечебного факультета ФГАОУ ВО РНИМУ им. Пирогова, Кирилл Лобастов, дал рекомендации на радиостанции «Говорит Москва» относительно продолжительности рейсов, которые превышают четыре часа. Он указал на необходимость надевать компрессионные чулки перед путешествием, чтобы предотвратить возникновение варикоза.

Лобастов объяснил, что для предотвращения развития тромбоза в ситуациях, когда человеку приходится долго сидеть, рекомендуется использовать профилактику. Он уточнил, что существует несколько классификаций перелета, и первая граница находится на отметке более четырех часов.

"Если продолжительность перелета превышает четыре часа, то риск развития тромбоза повышается. Если продолжительность перелета превышает восемь часов, то риск заметно увеличивается", — объяснил специалист.

По мнению Лобастова, компрессионные гольфы являются эффективным способом предотвращения варикоза. Если у человека никогда не было проблем с венами, то он может использовать самостоятельно первый класс компрессионного гольфа, добавил он.

Однако, по его словам, если есть какие-то проблемы, то необходимо обратиться к врачу, поскольку может потребоваться другой класс компрессии. Лобастов уточнил, что это позволит снизить риск.

Кроме того, хирург отметил, что 85% населения страдает от хронических заболеваний вен. Однако, у 50% из них это проблемы, связанные только с внешним видом, резюмировал он.