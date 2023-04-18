$81.63+0.1289.66-0.50
59 минут назад

Врач Лобастов дал советы по профилактике болезней вен во время длительных перелетов

Катерина Саломе

Кандидат медицинских наук, доцент кафедры общей хирургии и лечебного факультета ФГАОУ ВО РНИМУ им. Пирогова, Кирилл Лобастов, дал рекомендации на радиостанции «Говорит Москва» относительно продолжительности рейсов, которые превышают четыре часа. Он указал на необходимость надевать компрессионные чулки перед путешествием, чтобы предотвратить возникновение варикоза.

Лобастов объяснил, что для предотвращения развития тромбоза в ситуациях, когда человеку приходится долго сидеть, рекомендуется использовать профилактику. Он уточнил, что существует несколько классификаций перелета, и первая граница находится на отметке более четырех часов.

"Если продолжительность перелета превышает четыре часа, то риск развития тромбоза повышается. Если продолжительность перелета превышает восемь часов, то риск заметно увеличивается", — объяснил специалист.

3 вещи, которые сделают полет комфортным даже в экономклассе

По мнению Лобастова, компрессионные гольфы являются эффективным способом предотвращения варикоза. Если у человека никогда не было проблем с венами, то он может использовать самостоятельно первый класс компрессионного гольфа, добавил он.

Однако, по его словам, если есть какие-то проблемы, то необходимо обратиться к врачу, поскольку может потребоваться другой класс компрессии. Лобастов уточнил, что это позволит снизить риск.

Кроме того, хирург отметил, что 85% населения страдает от хронических заболеваний вен. Однако, у 50% из них это проблемы, связанные только с внешним видом, резюмировал он.

Ранее мы писали о том, как турист оказался единственным пассажиром лоукостера.

Новости путешествий,Видео,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий