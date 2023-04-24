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Терапевт Хухрев перечислил болезни, которые можно привезти из отпуска

Врач-терапевт Алексей Хухрев рекомендует готовиться к поездке в тропические страны заранее, чтобы избежать неприятностей. Своим мнением он поделился в интервью радио Sputnik.

Терапевт перечислил болезни, которые можно привезти из отпуска
© unsplash.com

Эксперт приводит примеры мер безопасности, которые следует принимать перед поездкой в Африку. Так, по его словам, можно заразиться опасными заболеваниями, такими как желтая лихорадка и малярия.

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Россия разработала вакцину от желтой лихорадки, поэтому ее прививка перед поездкой обязательна, сообщил специалист. Также следует запастись противомалярийными препаратами и привиться от гепатита А, дифтерии и столбняка. В случае укуса клеща, врач рекомендует правильно его снять.

Ранее мы писали о том, что эксперты рассказали, как сэкономить во время отпуска в Таиланде.

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