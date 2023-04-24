Терапевт перечислил болезни, которые можно привезти из отпуска

Врач-терапевт Алексей Хухрев рекомендует готовиться к поездке в тропические страны заранее, чтобы избежать неприятностей. Своим мнением он поделился в интервью радио Sputnik.

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Эксперт приводит примеры мер безопасности, которые следует принимать перед поездкой в Африку. Так, по его словам, можно заразиться опасными заболеваниями, такими как желтая лихорадка и малярия.

Россия разработала вакцину от желтой лихорадки, поэтому ее прививка перед поездкой обязательна, сообщил специалист. Также следует запастись противомалярийными препаратами и привиться от гепатита А, дифтерии и столбняка. В случае укуса клеща, врач рекомендует правильно его снять.

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