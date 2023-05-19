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Эксперты назвали пять альтернатив отдыху в Сочи

Альтернативой отдыху в Сочи могут стать Бурятия, Алтай, Мурманская область, Приморский край и Хакасия. Об этом сообщили эксперты сервиса бронирования отелей MTS Travel.

Бурятия из года в год привлекает туристов Байкалом. Кроме того, регион является центром буддизма в России.

Алтай подойдет любителям горного трекинга и рыбалки, а Мурманская область тем, кто мечтает увидеть китов и северное сияние.

Чем заняться на Байкале летом

В Приморском крае эксперты рекомендуют обратить внимание на серфинг и дайвинг, а в Хакасии на горную реку Белый Июс.

Ранее "Рамблер" рассказывал, почему стоит съездить на Алтай в мае.

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