Эксперты назвали пять альтернатив отдыху в Сочи
Альтернативой отдыху в Сочи могут стать Бурятия, Алтай, Мурманская область, Приморский край и Хакасия. Об этом сообщили эксперты сервиса бронирования отелей MTS Travel.
Бурятия из года в год привлекает туристов Байкалом. Кроме того, регион является центром буддизма в России.
Алтай подойдет любителям горного трекинга и рыбалки, а Мурманская область тем, кто мечтает увидеть китов и северное сияние.
В Приморском крае эксперты рекомендуют обратить внимание на серфинг и дайвинг, а в Хакасии на горную реку Белый Июс.
Ранее "Рамблер" рассказывал, почему стоит съездить на Алтай в мае.