Почему стоит съездить на Алтай в мае

Путешествие на Алтай не для ленивых или очень уставших, здесь нужно много ходить, ездить и смотреть во все глаза. Но оно того однозначно стоит.

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"Рамблер" рассказывает, почему нужно ехать на Алтай в мае и чем можно заняться.

Во-первых, это красиво

Весной природа просыпается, и даже в городе это чувствуется. Но в окружении гор, лесов и полей, когда цветет все вокруг, весна ощущается иначе.

Погода

Световой день уже длинный, а воздух прогревается до 25 градусов тепла. Солнечных дней здесь больше, чем дождливых, но нужно быть готовым к холодному и даже резкому ветру. Поэтому кроме плавок и купальников нужно взять тонкий пуховик и ветровку.

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Экскурсии

Конечно, можно очень гордиться статусом самостоятельного путешественника, но когда речь идет о горах, то без гида прогулка может оказаться не такой безопасной и интересной. Без человека, который хорошо знает места, не обойтись. В лучшем случае вы просто потеряете много времени, прежде чем доберетесь туда, куда хотите, а в худшем - не хочется даже предполагать.

Скорее всего, вы не сможете увидеть все за одну поездку, но что-то из этого выбрать нужно обязательно: Чуйский тракт, «алтайский Марс», гейзерное озеро, река Катунь, гора Белуха, перевал Кату-Ярык, долина реки Чулышман, Телецкое озеро.

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