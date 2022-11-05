Люди или пришельцы: кто построил Аркаим и как туда попасть

Для поклонников мистического туризма Аркаим — одно из важных мест, обязательных к посещению. "Рамблер" рассказывает, как открыли Аркаим, что здесь было и как сюда добраться.

Фото: arkaim-center.ru arkaim-center.ru

Вообще-то территорию, где сейчас располагается Аркаим, должны были затопить из-за строительства Большекараганского водохранилища. Но в ходе предварительного археологического обследования этих мест сделали удивительную находку, ученым чудом удалось добиться переноса стройки на два года, в течение которых планировалось вплотную заняться раскопками и изучением находок. Но так получилось, что стройку отменили, и уникальный памятник дожил до наших дней.

Для ученых открытие этого места стало большим прорывом. Здесь нашлись гончарные изделия и инструменты гончаров, формы для отливки изделий из металла, наковальни, наконечники стрел, лошадиные сбруи, водопровод, стоковая канализация, а вокруг Аркаима были обнаружены и другие поселения.

Существует несколько версий, как был построен Аркаим:

святилище,

астрономическая обсерватория,

храм, построенный пришельцами.

Но ученые склоняются к тому, что это был город-крепость. Уникальность его в том, что он был построен по плану. Это практически ровный круг диаметром 170 метров, в центре которого находится небольшая квадратная площадь, а вокруг нее располагались жилища людей с выходом, направленным к центру. Это были не отдельные постройки, а как будто бы квартиры в многоквартирном доме.

arkaim-center.ru

Как добраться