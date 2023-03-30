Чем заняться на Байкале летом

Приток туристов на Байкал начинается в зимнее время года – путешественники едут посмотреть на кристально чистый лед, подышать свежим воздухом и насладиться красотой самого глубокого озера в мире.

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Однако летний сезон на Байкале не менее популярен и представляет собой активный отдых. О том, чем можно заняться на озере летом — в материале “Рамблера”.

Пляжи

На Байкале очень распространен пляжный отдых. Вдоль линии озера тянется береговая линия с десятками пляжей в разных местах отдыха. Если вы планируете не только загорать, то ехать в путешествие к озеру надо, начиная с 15 июля. Купальный сезон заканчивается 15 августа, дальше начинаются дожди и более прохладная погода, поэтому окунуться в озеро удается только экстремалам и моржам.

Хайкинг

Байкал окружен горами, пусть и небольшими. Однако с их вершин открываются невероятной красоты виды, которые точно понравятся любителям походов. Вокруг Байкала есть несколько экотроп разной сложности и можно выбрать ту, которая будет вам интереснее всего. Есть тропы по шаманским местам, пещерам, пляжам и другим природным достопримечательностям.

Сплав по рекам и дайвинг

Помимо активного отдыха на суше, можно выбрать водные виды спорта. Так, на Байкале очень развит дайвинг. Погружаться на самую глубокую точку вам никто не даст, но вы сможете посмотреть на озеро изнутри.

Рядом с Байкалом также расположено много горных рек, и по ним организовываются сплавы на лодках. Идеально подойдет людям с опытом, так как реки там довольной буйные.

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