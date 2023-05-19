Пилот отказался сажать самолет из-за пассажирки с опасной аллергией

Пилот авиакомпании Delta Air отказался экстренно сажать самолет из-за пассажирки с опасной для жизни аллергией. Об этом сообщает Paddle Your Own Kanoo.

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В апреле Сара Мецгер летела из Атланты в Портленд. На входе в самолет женщина предупредила стюардесс о своей аллергии на орехи. Несмотря на это, в полете бортпроводники предложили пассажирам миндаль.

Через 15 минут после этого у Мецгер начался приступ аллергии и стало опухать горло. Врач на борту осмотрел женщину, но сказал, что необходимости совершать экстренную посадку нет. При этом Мецгер и наземные медицинские службы Delta настаивали на приземлении самолета. Женщине пришлось дважды вколоть себе адреналин, так как пилот решил продолжить полет по маршруту.

По окончании полета Мецгер экстренно госпитализировали. Вскоре женщина пожаловалась на авиакомпанию, подчеркнув, что ей следует лучше обучать сотрудников.