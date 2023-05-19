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Пилот отказался сажать самолет из-за пассажирки с опасной для жизни аллергией

Пилот авиакомпании Delta Air отказался экстренно сажать самолет из-за пассажирки с опасной для жизни аллергией. Об этом сообщает Paddle Your Own Kanoo.

Пилот отказался сажать самолет из-за пассажирки с опасной аллергией
© Unsplash

В апреле Сара Мецгер летела из Атланты в Портленд. На входе в самолет женщина предупредила стюардесс о своей аллергии на орехи. Несмотря на это, в полете бортпроводники предложили пассажирам миндаль.

Через 15 минут после этого у Мецгер начался приступ аллергии и стало опухать горло. Врач на борту осмотрел женщину, но сказал, что необходимости совершать экстренную посадку нет. При этом Мецгер и наземные медицинские службы Delta настаивали на приземлении самолета. Женщине пришлось дважды вколоть себе адреналин, так как пилот решил продолжить полет по маршруту.

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По окончании полета Мецгер экстренно госпитализировали. Вскоре женщина пожаловалась на авиакомпанию, подчеркнув, что ей следует лучше обучать сотрудников.

Ранее "Рамблер" сообщал о том, что пилот избавил пассажирку от страха летать с помощью рисунка.

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